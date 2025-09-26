غضب جمهور "ديزني" بعد عرض النسخة الجديدة من Longlegs

أثار فيلم Longlegs الجديد، الذي أنتجته "ديزني"، جدلًا واسعًا بعد عرض النسخة الحديثة المثيرة من الفيلم الكلاسيكي الشهير The Hand That Rocks the Cradle (1992).

تؤدي مايكا مونرو، نجمة مسلسل Longlegs، دور مربية الأطفال بولي مورفي، بينما تلعب ماري إليزابيث وينستيد دور كايتلين موراليس، الأم الثرية من ضواحي المدينة التي توظف المربية لتكتشف لاحقًا أنها ليست الشخص الذي تدعيه. يُعرض الفيلم حصريًا على منصة "ديزني" ابتداءً من 22 أكتوبر، ويقدم لمسة معاصرة للقصة الكلاسيكية.

ويضم الفيلم أيضًا نخبة من الممثلين، بينهم راؤول كاستيلو, مارتن ستار, ميليّا فيغا، ريكي ليندهوم, وشانون كوكران. وكتب السيناريو ميكا بلومبرغ، المرشح لجائزة بافتا، مقتبسًا من نص أماندا سيلفر الأصلي.

ورغم الحماس لإصدار جديد، عبّر عشاق النسخة الأصلية عن خيبة أملهم، مؤكدين أن أداء ريبيكا دي مورني في النسخة الأصلية لا يُضاهى.

وقال أحد المشاهدين: "حتى مشهد تقشير التفاحة كان مرعبًا بما يكفي ليستحق الأوسكار". وأكد آخرون أنهم سيظلون ملتزمين بالنسخة الأصلية.

في المقابل، أعرب بعض المشاهدين عن تفاؤلهم بالنسخة الجديدة، معتبرين أنها تجربة مثيرة، وأبدى أحدهم إعجابه عبر رمز قلب تحت الإعلان الترويجي للفيلم.

وأشارت المخرجة ميشيل غارزا سيرفيرا إلى أن الفيلم يتضمن "العديد من اللحظات الصادمة"، وقالت لمجلة People: "الاستوديو منحني الفرصة لبناء قصة وشخصيات جديدة، مع الحفاظ على جوهر العمل الأصلي.

وأضافت: "هذا ليس مجرد إعادة إنتاج، بل نوع مختلف من أفلام الإثارة، بإيقاع بطيء يكرّم العمل الأصلي بطريقة معاصرة".