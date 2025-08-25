صفقة "نتفليكس" الجديدة لميغان وهاري تثير قلق العائلة المالكة

حُذّر الأمير هاري وميغان ماركل من إمكانية إلحاق الضرر بالعائلة المالكة بعد الإعلان عن صفقتهما الجديدة مع منصة نتفليكس.

وأعلنت شركة "آرتشويل" للإنتاج، المملوكة للدوق والدوقة، عن تمديد شراكتهما مع نتفليكس من خلال اتفاقية تمنح المنصة حق الاطلاع الأول على أفكارهما قبل اتخاذ قرار الإنتاج.

أخبار ذات علاقة هاري وميغان يخططان لإنتاج فيلم وثائقي عن الأميرة ديانا على "نتفليكس"

ويأتي هذا التمديد بعد سنوات من التوتر بين الزوجين والمؤسسة الملكية، إثر تخليهما عن مسؤولياتهما الملكية في 2020، وعرضهما سلسلة وثائقية على نتفليكس أثارت قلق العائلة المالكة.

وحذر غرانت هارولد، كبير الخدم السابق للملك تشارلز، من أن أي محتوى قد يثير مخاوف المؤسسة يجب التعامل معه بحذر.

وقال هارولد إن الزوجين من المرجح أن يمارسا ضبط النفس في مشاريعهما القادمة لتجنب إثارة غضب العائلة.

وأضاف أن المخاوف الرئيسة تتمثل في احتمال إنتاج موسم جديد من المسلسل الوثائقي لهاري وميغان ماركل، مؤكداً أن العائلة المالكة أصبحت معتادة على ما يقدمه الزوجان، ولكن أي كشف مفاجئ عن خلافاتهما السابقة قد يثير القلق.

أخبار ذات علاقة ميغان ماركل تشوق جمهورها قبل عرض الموسم الجديد من برنامجها

ويُعرض غدًا، 26 أغسطس، أحدث مشاريع الدوق والدوقة على نتفليكس، وهو برنامج الطبخ الجديد بعنوان "مع حبي، ميغان".