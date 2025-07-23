قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع الإعلامية مها الصغير من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية أزمة اللوحات الفنية المسروقة، لمخالفتها المعايير والأكواد الإعلامية المعتمدة من المجلس.

كما وجّه المجلس لفت نظر لفريق إعداد برنامج "معكم منى الشاذلي"، بسبب عدم التحقق الكافي من المعلومات خلال إعداد إحدى الحلقات، ما اعتُبر إخلالاً بالضوابط المهنية والإعلامية المعمول بها.

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ولم يقتصر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على قرار منع مها الصغير من الظهور الإعلامي، بل قرر أيضًا إحالة الواقعة المرتبطة بانتهاكها المحتمل لحقوق الملكية الفكرية إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، استنادًا إلى المواد المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في القانون المصري.

ويأتي هذا التصعيد، بعد موجة واسعة من الانتقادات طالت الإعلامية مها الصغير، إثر ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية وهي تعرض لوحات فنية نسبت ملكيتها لنفسها، ليتضح لاحقًا أنها منسوخة من أعمال فنانين عالميين.

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وكان ثلاثة فنانين، هم الدنماركية ليزا نيلسون، والفرنسي سيتي، والألمانية كارولين ويندلين، قد وجهوا اتهامات مباشرة إلى الصغير بسرقة أعمالهم الفنية، خلال مشاركتها الأخيرة في برنامج "معكم منى الشاذلي".

ومن جانبها اعترفت الإعلامية المصرية بسرقة الرسومات التي ادعت أنها من إبداعها.