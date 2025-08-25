أب يفقد حياته تحت كثيب رملي أثناء لعبه مع أطفاله

توفي رجل يُدعى كين واتسون، يبلغ من العمر 28 عامًا، بعد أن انهار عليه كثيب رملي أثناء زيارته لشاطئ موريواي في نيوزيلندا، بصحبة ابنته الصغيرة وأطفاله بالتبني.

وبحسب إذاعة نيوزيلندا وصحيفة "نيوزيلندا هيرالد"، كان واتسون يلهو مع الأطفال عندما انهار الكثيب فجأة؛ ما أدى إلى دفنه حتى رأسه واحتجازه داخل الرمال، حيث بقي محاصرًا قرابة 15 دقيقة وهو يصرخ طلبًا للمساعدة.

ووفقًا لمؤسسة مروحيات الإنقاذ في أوكلاند، حاول الأطفال الاستغاثة لتنبيه المارة، وتم إخطار فرق الطوارئ التي سارعت إلى نقله إلى مستشفى مدينة أوكلاند، حيث تُوفي في اليوم التالي.

وأكدت الشرطة أنه سيتم فتح تحقيق رسمي في الحادث نيابة عن مكتب الطب الشرعي.

من جانبه قال كولين ويتاكر، المحاضر بجامعة أوكلاند، في تصريح لإذاعة نيوزيلندا، إنه يأمل أن تسلط الحادثة المأساوية الضوء على مدى خطورة الكثبان الرملية، مشددًا على ضرورة التوعية بمخاطرها.

وأوضح: "عندما ينهار كثيب رملي كبير، كأن شيئًا بوزن فيل سقط عليك. التأثير مدمر، ومِن شبه المستحيل أن تُخرج نفسك، خاصة إذا كنتَ تكافح للحصول على الهواء".

وأشار ويتاكر إلى أن الكثبان الرملية قد تنهار فجأة نتيجة عدة عوامل، منها: تآكلها بفعل الأمواج، ومرور مركبات فوقها، ومشي الأشخاص عليها، وحفرها.

وتابع: "حين تحاول إنقاذ شخص دُفن تحت الرمال، فإن الحفرة تمتلئ من جديد؛ ما يصعّب عملية الإنقاذ بشكل كبير".