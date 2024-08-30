بعد صراع مع السرطان‎.. وفاة الإعلامية المصرية جاكلين الزقازيقي

توفيت الإعلامية المصرية جاكلين الزقازيقي مؤسسة مبادرة "ترياق الحياة" بعد صراع طويل مع مرض السرطان، صباح اليوم الجمعة.

وأعلن محمد المسعود زوج شقيقتها عن الوفاة في منشور عبر فيسبوك قال فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله، رحلت عن دنيانا الإعلامية جاكلين الزقازيقي، أخت زوجتي، بعد معاناة صعبة ومريرة مع المرض، ولكن هذه هي إرادة الله".

وأضاف المسعود: "ليشهد الله أنك كنت مثل ابنتي، وكم كنت طيبة ونقية ذات وجه بشوش، تتعاملين مع الجميع بإخلاص وحب وود، ربنا يرحمك ويغفر لك ذنوبك، ويتجاوز عن سيئاتك، ويزيد حسناتك، ويروي قبرك بالماء والبرد والثلج".

أخبار ذات علاقة وفاة المخرج والكاتب الأردني عبد اللطيف شما

ونعت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر مواطنتها الراحلة بمنشور عبر فيسبوك، قالت فيه "البقاء لله وحده، الست القمر المحترمة دي في ذمة الله، المذيعة لبرنامج ضرب نار جاكلين الزقازيقي الله يرحمك ويغفر لك، ويجعلك سيدة من سيدات الجنة تعويضًا لشبابك، ربنا كبير".

يذكر أن جاكلين قد أصيبت بمرض السرطان، لتدخل في رحلة علاج طويلة، حرصت خلالها على تأسيس مبادرة "ترياق الحياة" لدعم مرضى السرطان.

وكشفت الإعلامية المصرية أخيرًا عن تدهور حالتها الصحية في منشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.