اكتشاف كوكب جديد شبيه بالأرض
رصد تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة ناسا أول كوكب شبيه بالأرض خارج النظام الشمسي.
وقالت صحيفة "إندبندنت" إن حجم الكوكب قريب جدًّا من حجم كوكب الأرض وفيه تضاريس صخرية، بحسب ما أكده العلماء.
ومن المتوقع أن يكون هذا الكوكب ضمن مجموعة كواكب أخرى سيتمكن التلسكوب من رصدها خلال الفترة المقبلة.
وحتى اللحظة، لم يتمكن العلماء من كشف العديد من المعلومات عن الكوكب، إلا أنهم تمكنوا من التعرف على بعض مكونات غلافه الجوي، آملين أن يكونوا قادرين على توصيف الغلاف الجوي بشكل أفضل مع مرور الوقت.
وقال مارك كلامبين، مدير قسم الفيزياء الفلكية بمقر ناسا في واشنطن، إن نتائج الرصد الأولية للكوكب تبين أنه صخري بحجم الأرض؛ ما يفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات المستقبلية لدراسة الغلاف الجوي للكواكب الصخرية باستخدام تلسكوب ويب".
وأضاف "تسلكوب ويب يقربنا أكثر وأكثر من فهم العوالم الشبيهة بالأرض خارج النظام الشمسي، والمهمة ما زالت في بدايتها".
يذكر أن تلسكوب "جيمز ويب" الذي أطلقته وكالة ناسا في ديسمبر2021، هو مرصد فضائي يتميز بدقتة وحساسيته العالية، ومهمته رصد الأحداث والأجرام الفلكية الأكثر بُعدًا في الكون، كتوصيف الأغلفة الجوية للكواكب خارج النظام الشمسي، التي قد تكون صالحة للحياة.