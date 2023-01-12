اكتشاف كوكب جديد شبيه بالأرض

رصد تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة ناسا أول كوكب شبيه بالأرض خارج النظام الشمسي.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن حجم الكوكب قريب جدًّا من حجم كوكب الأرض وفيه تضاريس صخرية، بحسب ما أكده العلماء.

ومن المتوقع أن يكون هذا الكوكب ضمن مجموعة كواكب أخرى سيتمكن التلسكوب من رصدها خلال الفترة المقبلة.

وحتى اللحظة، لم يتمكن العلماء من كشف العديد من المعلومات عن الكوكب، إلا أنهم تمكنوا من التعرف على بعض مكونات غلافه الجوي، آملين أن يكونوا قادرين على توصيف الغلاف الجوي بشكل أفضل مع مرور الوقت.