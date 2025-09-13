خلّف إرثا موسيقيا ومسرحيا.. رحيل "أسطورة الطبول" فيف برينس

توفي عازف الطبول الأسطوري، ونجم الروك، فيف برينس عن عمر ناهز 84 عامًا، مخلّفًا وراءه إرثًا موسيقيًا مميزًا امتد منذ الستينيات.

واشتهر برينس بموهبته اللافتة على الطبول، وشارك بالعزف مع فرق شهيرة، مثل :"ذا كايندز"، و"بريتي ثينغز"، و"ذا هو".

عقب إعلان وفاته، توالت رسائل التعزية من شخصيات بارزة في عالم الموسيقى، من بينها جاك وايت، المغني الرئيس لفرقة "وايت سترايبس"، الذي كتب عبر حسابه:

"كان من حسن حظي أن ألتقي فيف قبل سنوات بينما كان يعيش في مزرعته في البرتغال. كان رجلاً فريدًا، ملهمًا، ومهووسًا بموسيقى الروك أند رول. ربما أعمل يومًا على فيلم وثائقي يخلّد قصته. وداعًا فيف... كنت من القلة الأصيلة".

ولم يُعلن حتى الآن عن سبب الوفاة.

وُلد برينس في لوفبورو العام 1941، وبدأ رحلته الموسيقية في الستينيات، حيث انضم إلى فرقة "بريتي ثينغز" العام 1964.

ولم تقتصر شهرته على عزفه المميز، بل عُرف أيضًا بعروضه المسرحية الحيوية التي اجتذبت جماهير واسعة.

رغم نجاحه، غادر فيف الفرقة بعد عام واحد فقط. وفي تصريحات سابقة، تحدث ديك تايلور عن مغادرة برينس، قائلاً إن أحد المواقف الطريفة والغريبة، حين رفض "برينس" العزف في مانشستر بسبب خلاف مع حانة، كانت سببًا رئيسًا في اتخاذ القرار، مما أدى حينها إلى فوضى مع فرقة "The Kinks".