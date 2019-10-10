لص ذكي يختبئ بمنزل نجم بوليوود سلمان خان لسنوات هربًا من الشرطة

اعتقلت قوات الأمن الهندية، يوم الأربعاء، مطلوبًا في قضية سرقة عمرها 29 عامًا، أثناء تواجده في منزل يملكه نجم بوليوود سلمان خان في مدينة مومباي.

المتهم الذي يدعى شاكتي سيدشوار رنا (62 عامًا) يعمل في رعاية حديقة منزل سلمان على مدار الـ15 عامًا الماضية، بعد أن غير هويته هربًا من الملاحقة

وقال مفتش في الشرطة الهندية، إن ”رنا وعدد من أتباعه الآخرين تورطوا في جريمة سطو وسرقة، وقامت الشرطة باعتقالهم عام 1990، إلا أنه أطلق سراحه بكفالة، وتعذر تتبعه بعد ذلك، ولم يتمكنوا من تعقبه“.

لكن الشرطة تلقت مؤخرًا بلاغًا مفاده أن رنا كان يعيش في منزل بمنطقة شاطئ ”جوراي“ على مدار العشرين عامًا الماضية، وفي أعقاب المعلومات، تم فحص منطقة جوراي بدقة واستجواب مئات الأشخاص بعد أن علم المسؤولون أن رنا يعمل في منزل يتبع لسلمان خان.

ووصل المسؤولون الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، إلى المنزل وضبطوا رنا، وبدأت الشرطة باستجواب الرجل بعد أن تأكدوا أنه هو نفس الشخص الذي ارتكب الجريمة.

ويمتلك النجم سلمان خان، عددًا كبيرًا من المقرات السكنية، ومنها منزله الذي ضُبط فيه اللص.