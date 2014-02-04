نسرين طافش تشتري 15 فيلا في دبي

إرم – (خاص) من تانيا منيف

أطلت النجمة نسرين طافش على متابعي أخبارها بجلسة تصويرية لـ "أرى" حملت فيها المشاهدين إلى سحر عشرينات القرن الفائت، لتبدو مفعمة بالأنوثة راقية كأميرة حسناء.

وأشارت نسرين إلى أنها لا تفضل حياة الأميرات بل تميل للبساطة والحياة البعيدة عن التكلف، وبخصوص ما أشيع عن امتلاكها لثروات هائلة قالت مازحة: "سأشتري 5 جزر في المحيط الهادي، و15 فيلا في دبي، ثم تضحك وتكمل حديثها، أنا إنسانة عادية أعيش يومي، ولا أفكر كثيراً في المستقبل، ولا أقوم بعمل خطط وحسابات لحياتي".

وتجد نسرين أنّ المرأة اليوم هي في الواقع رجل وامرأة في آن واحد، بسبب المسؤوليات التي تقع على عاتقها والتي تزيد باستمرار، أما في العشرينات فكانت المرأة مدللة أكثر من ذلك، ولكن في الوقت نفسه لم يكن لديها حقوق مثل التي حصلت عليها اليوم.

وأوضحت نسرين أنّ عام 2013 حمل لها الكثير من اللحظات السعيدة على الرغم من وقوع طلاقها خلاله، إلا أنها لا تعتبر أنّ الطلاق هو نهاية العالم وبشكل خاص عندما يكون مبنياً على قناعة ويتم بشكل حضاري يحول دون نشوب العداء بين الزوجين بعد وقوعه.