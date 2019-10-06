وفاة طالب وإصابة 9 آخرين إثر انهيار جدار مدرسة في الجزائر (صور)

لقي طالب، اليوم الأحد، مصرعه وأُصيب 9 آخرون، إثر تعرضهم لحادث سقوط جدار مدرسة ابتدائية في محافظة سطيف شرق الجزائر.

وخلفت الحادثة التي أدت لوفاة الطالب بوقرشي عبد الحق (11 عامًا) صدمة في المجتمع المحلي، خاصة أن إصابات الطلاب الآخرين بالغة، حيث جرى نقلهم إلى غرف العناية المركزة لمتابعة حالاتهم الصحية.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وتحديد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انهيار الجدار، فيما أوفدت وزارة التعليم لجنة خبراء إلى موقع الحادثة للوقوف على التفاصيل.

إلى ذلك، استهجن رئيس الجمعية الجزائرية لولاة أمور التلاميذ، خالد أحمد، ما قال إنه ”مماطلة مدير المدرسة ومسؤوليها، وعدم صيانة المرافق العامة للمدرسة“.

ودعا أحمد خالد في حديث لـ“إرم نيوز“ إلى ”فتح تحقيق قضائي وأمني موسع، لتحديد المسؤوليات في الفاجعة، حتى لا تكرر في مدارس أخرى“.

وأكد أن“الجمعية سبق لها تحذير السلطات المحلية من مخاطر الانهيارات داخل مؤسسات التعليم، ومن ذلك، الإعدادية التي شهدت وفاة طالب وإصابة زملائه“.