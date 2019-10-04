خوارزمية جديدة تتنبأ بموعد ترك الموظفين عملهم (صور)

طوّر باحثون في شركة ”A tech start up“ الناشئة في جامعة أكسفورد البريطانية، خوارزمية جديدة، يمكنها مساعدة رؤساء المؤسسات والشركات، على اكتشاف الموظفين التعساء، والتنبؤ بموعد تركهم وظائفهم.

وأنشأ الباحثون، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، برنامج حاسوب صُمم خصيصًا لتغذيته ببيانات، حول خصائص مختلفة عن الموظفين دون علمهم، بما في ذلك العمر، والراتب، وتاريخ الوظيفة، والتعليم، والإنتاج، ثم يسلط الضوء على الموظفين المعرضين لخطر تركهم العمل، ويضع الفترة الزمنية المحتملة لمغادرتهم.

وتستند الخوارزمية على بحث من جامعة أكسفورد، يعرض ما الذي يجعل الموظفين سعداء في الوظائف.

ويعتقد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي سام كونواي، فيA tech start up، أن“هذه الخوارزمية هي الأولى من نوعها، حيث من خلال رؤية البيانات التي تجمعها، يمكن فهم شخصية الموظف، والذي يعد بعدًا إضافيًا عند اتخاذ الرؤساء قرارات بشأن موظفيهم“.

وأضاف:“يمكن تجميع بيانات كل الموظفين المعرضين لخطر المغادرة، والتكلفة المترتبة عليه، كما تربط البيانات مع موظفين آخرين حتى الرؤساء، واكتشاف التفاحة السيئة بين الفريق الواحد، مما يمكن الشركة من أن تقرر إذا كانت سترفع رواتب الموظفين، أو ستمنحهم قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم، أو القيام بأشياء دون علمهم لتشجيعهم على البقاء في العمل“.