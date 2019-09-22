بطريقة لا تخطر ”عالبال“.. 10 مهاجرين سوريين يحاولون مغادرة اليونان إلى سويسرا جوًا (صورة)

المصدر: ا ف ب

حاول عشرة مهاجرين سوريين ارتدوا زيًا رياضيًا موحدًا السفرَ من مطار أثينا باتجاه سويسرا، باعتبارهم فريقًا للكرة الطائرة، وفق ما أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الأحد.

وكانت المجموعة التي خالت أن تنكّرها سيساعد في اجتياز الحدود وحملت كرتين مع حقيبة الظهر ذاتها، قد انكشفت أثناء مراقبة الشرطة في مطار اليفتريوس فينيزيلوس.

وتم توقيف هؤلاء المهاجرين الذين دخلوا اليونان بشكل غير شرعي، بعدما تبين أن الأوراق التي بحوزتهم مزيفة.

وبحسب مصادر أمنية، قدم أفراد المجموعة الذين كانوا يريدون التوجه إلى زوريخ جوازات سفر أوكرانية.

وتفيد آخر أرقام رسمية بوجود أكثر من 26 الف طالب لجؤوا حاليًا في مخيمات مكتظة في جزر ليسبوس وخيوس وساموس اليونانية.