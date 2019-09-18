كاتبة كويتية تتوعد متابعيها برفع قضايا لذمِها بسبب زواجها من مصري‎

توعدت الكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية وداد عبد الله المطوع كل من أساء إليها وشتمها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً برفع قضايا أمام المحاكم في حال عدم تراجعهم عن هذه التعليقات المسيئة وحذفها في أسرع وقت بالتزامن مع إعلانها عقد قرانها على رجل أعمال مصري.

وقالت الفنانة التشكيلية في مقطع فيديو إنها تعرضت لشتائم وسب بشكل كبير من عدد من متابعيها عقب إعلانها زواجها من رجل أعمال مصري يدعى هيثم إمام، مبديةً استغرابها من حجم الشتائم التي تلقتها بعد إعلان زواجها من رجل غير كويتي.

وطالبت المطوع كل من شتمها بحذف العبارات المسيئة قبل أن تباشر تحريك القضايا ضدهم بسببها، مقدمةً في ذات الوقت الشكر لكل من هنأها في زواجها.

وكانت المطوع قد تلقت بعض الانتقادات عقب كشفها عن جنسية زوجها حيث لامها البعض بسبب تركها لأبناء بلدها وزواجها من غريب فضلاً عن تطرق البعض إلى أن زواجها سيحرم أبناءها في المستقبل من الجنسية الكويتية.

ورغم الانتقادات التي لاقتها لاقترانها برجل مصري إلا أنها لاقت كم هائل من المباركات والتهاني من مواطنيها الذين طالبوها بعدم الانشغال بالآراء والانتقادات التي تعرضت لها والتي وصفوها بـ ”العنصرية والمريضة“.

وتعتبر الكاتبة المطوع من المشاهير النشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، حيث تشارك متابعيها بنقاش عدد من المواضيع الاجتماعية فضلاً عن مواضيع تتعلق بارتداء الحجاب والدعوة إلى الاحتشام باللباس.