تسريب صور جديدة لرجل متهم بتعنيف ابن طليقته في السعودية وترقب لمصير الطفل

تداول مغردون سعوديون عبر موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، صورًا جديدة قيل إنها لذات الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب طفل صغير، مثيرًا موجة غضب واسعة من حوادث العنف الأسري في السعودية.

#معنف_ابن_طليقته

من الواضح انه طايح بهالطفل ضرب ومعقده ياحرام

بس الغريب من الي جالس يصور

هل هي أمه ؟ام زوجة الأب؟أو الأخت

أيا كانت جزاها الله خير اكيد قالت برحم هالطفل من هالكلب

اتمنى يعاقب اشد أنواع العقاب pic.twitter.com/6uHDmGyvIo — ‏﮼شيهانه،الشمال (@r__52) September 15, 2019

ويظهر في الصور، رجل يقوم بسحل طفل، وفي صورة أخرى يقوم بجلده بسوط كما يبدو، بينما نسب مغردون تلك الصور للرجل الذي يواجه تهمة تعذيب ابن طليقته استنادًا لمقطع فيديو يوثق الحادثة.

للأسف هُناك من يبرر له افعاله تجاه ابنه و يشوفون انها تربيه و لا طلعهم رجال الا الضرب و قياس صلاح الابناء بالضرب و التعنيف ! #معنف_ابن_طليقته pic.twitter.com/U3WCfnJwJr — تركي الموسى ???????? (@t_almosa) September 15, 2019

ويقول مدونون سعوديون غاضبون، إن أحد المقربين من الرجل، تعمد توثيق حوادث تعنيف الطفل بالصور والفيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذه من الحال التي يعيشها.

#معنف_ابن_طليقته

قد لا يعرفُ الكثير منا معنى أن "يخسر الأب طفله ، لكن هكذا يخسر الطفل أباً ، وأقسم أن هذا الشعور أبشعُ شعورٍ قد يمر على الإنسان طوال حياته" pic.twitter.com/GuPqwYzfps — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) September 15, 2019

وتقول وسائل إعلام محلية، إن وحدة الحماية الأسرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتابع الحادثة، لكن لم يتأكد وصولها للرجل، فيما يظل مصير الطفل مقلقًا لكثير من السعوديين الذين طالبوا بمحاسبة الفاعل وتخليص الطفل.

ولم يرد تعليق رسمي من وزارة العمل بعد حول حقيقة التفاصيل المتداولة بشأن الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.