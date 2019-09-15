تسريب صور جديدة لرجل متهم بتعنيف ابن طليقته في السعودية وترقب لمصير الطفل

تسريب صور جديدة لرجل متهم بتعنيف ابن طليقته في السعودية وترقب لمصير الطفل

المصدر: الرياض- إرم نيوز

تداول مغردون سعوديون عبر موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، صورًا جديدة قيل إنها لذات الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب طفل صغير، مثيرًا موجة غضب واسعة من حوادث العنف الأسري في السعودية.

ويظهر في الصور، رجل يقوم بسحل طفل، وفي صورة أخرى يقوم بجلده بسوط كما يبدو، بينما نسب مغردون تلك الصور للرجل الذي يواجه تهمة تعذيب ابن طليقته استنادًا لمقطع فيديو يوثق الحادثة.

ويقول مدونون سعوديون غاضبون، إن أحد المقربين من الرجل، تعمد توثيق حوادث تعنيف الطفل بالصور والفيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذه من الحال التي يعيشها.

وتقول وسائل إعلام محلية، إن وحدة الحماية الأسرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتابع الحادثة، لكن لم يتأكد وصولها للرجل، فيما يظل مصير الطفل مقلقًا لكثير من السعوديين الذين طالبوا بمحاسبة الفاعل وتخليص الطفل.

ولم يرد تعليق رسمي من وزارة العمل بعد حول حقيقة التفاصيل المتداولة بشأن الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

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