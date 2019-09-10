بالصدفة.. اكتشاف معبد أثري جنوب مصر أثناء حفر مشروع صرف صحي (صور)

كشفت أعمال حفر تنفذها شركة مقاولات عن سور معبد أثري في محافظة سوهاج بصعيد مصر، جنوب البلاد.

وجاء الكشف الأثري في قرية ”كوم أشقاو“ متضمنًا تأكيد العثور على سور معبد كبير، أثناء حفر أعمال صرف صحي وتنفيذ مشروع داخل القرية، ليتم وقف أعمال الحفر لحين إحضار المتخصصين وممثلي وزارة الآثار.

وتلقت مديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بالعثور على شواهد أثرية بأعمال الحفر لمشروع صرف صحي، حيث انتقلت قيادات أمنية وقيادات العمل المحلي إلى مقر الحفر.

وبعد حضور بعض مفتشي الآثار تم التأكد من العثور على سور معبد مكون من مجموعة من الأحجار المتراصة بعرض 230 سم تقريبًا، ولم يتم حتى الآن تحديد الطول.

والمكان المعثور عليه عبارة عن أحجار متراصة بدون رسومات وزخارف، تشير إلى أنه بقايا معبد روماني أو مقصورة كبيرة داخل معبد.