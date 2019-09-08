”حمى القرم“ ينتشر في إيران ويودي بحياة 10 أشخاص

تسبب مرض ”حمى القرم“ أو ما يعرف بـ ”الكونغو النزيفية“ (CCHF) والمنتشر بـ14 محافظة في إيران، بوفاة 10 أشخاص على الأقل، وفقًا لنائب وزير الصحة.

وذكر ”كريم أميري“ في حديث لوكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن ”10 أشخاص لقوا حتفهم من بين 104 شخصًا أصيبوا بمرض حمى القرم في 14 محافظة من محافظات البلاد“.

وأوضح أميري أن المرض انتشر وتفاقم في محافظات سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران المحاذية لحدود باكستان وتسكنها أغلبية من الطائفة السنية.

وعزا المسؤول الإيراني سبب انتشار المرض في هذه المحافظات إلى ”الاتجار غير المشروع بالحيوانات من الحدود الشرقية للبلاد، حيث إن دخول وخروج الماشية غير مصرح به ويتم دون قواعد.

وأشار إلى أن أهالي محافظات سيستان وبلوشستان يلجأون إلى تهريب الماشية من أفغانستان وباكستان بسبب انخفاض سعرها مقارنة بإيران، مضيفًا ”مع برودة الطقس، ستنخفض نسبة الإصابة بالمرض ومن المتوقع ألا يتجاوز عدد المصابين 120“.

وفي 24 من أكتوبر 2017، توفي 8 إيرانيين نتيجة إصابتهم بمرض حمى القرم، وفقًا لما ذكره عباس عباسي رئيس منظمة البيطرة الإيرانية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ معدل الوفيات نحو 30% بسبب هذا الفيروس وهو متوطن في أفريقيا والبلقان وأوكرانيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وكشف عن المرض لأول مرة في شبه جزيرة القرم في عام 1944 ثم في الكونغو في عام 1969، وفي عام 2011، تم اكتشافه لأول مرة في إسبانيا.