بعد 54 عامًا من العقم.. سبعينية تنجب توأمًا (صور وفيديو)

رزقت امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا، طفلان توأم، لتصبح بذلك أكبر أم تنجب في العالم.

وذكر موقع Daijiworld الإخباري الهندي، يوم الخميس، أن ”مانجياما وزوجها يرجا راو، من مدينة جونتور بولاية أندرا برديش في الهند، قضيا 54 عامًا من سنوات زواجهما معًا، بدون أطفال؛ بسبب العقم، ليُقررا أخيرًا الشروع بالعلاج، وإجراء عملية الإخصاب داخل المختبر ( IVF ).

وتابع 10 أطباء حالة مانجياما الصحية، وأجروا لها اختبارات مختلفة لفحص اللياقة البدنية للتأكد من إمكانية حملها، وبعد الحمل، أظهرت الفحوصات المنتظمة عدم معاناتها من مضاعفات.

وعند موعد الولادة، أجرت مانجياما عملية قيصرية في دار تمريض أهاليا بمدينة جونتور، بإشراف 4 أطباء، برئاسة الدكتور إس. أوماشانكار.

وقال الدكتور أوماشانكار، إن كلًا من الأم والطفلين، بحالة جيدة، ولكن سيكونون تحت الملاحظة لبضعة أيام“، واصفًا عملية ولادة امرأة تقترب من عمر الثمانين، بالمعجزة.

واحتفل زوجها وعائلتاهما بتوزيع الحلوى لحظة إنجابها.