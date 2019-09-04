معلم يغطي رؤوس طلابه بصناديق كرتونية لمنع الغش بالامتحان (صورة)

طالب عشرات الآباء من طلبة مدرسة ”باشيللريز10 السبينال“، في ولاية تلاكسكالا وسط المكسيك، بفصل معلّم بعد أن غطى رؤوس الطلاب داخل الفصل الدراسي، بصناديق كرتونية بهدف منعهم من الغش، وفق ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحسب الصحيفة، وصف الآباء في بيان صدر عنهم، أن سلوك مدرّس مادة الأخلاق والقيم، لويس تكسيس، ”مذل“، مطالبين في الوقت ذاته ”بتوفير حقوق للطلبة، واستبعاد ما اعتبروه عنفًا لا يغتفر تجاه أبنائهم“.

بدورها ردت إدارة المدرسة، بأنها تحترم الإنسان والحقوق الفردية، مبينةً أن سلوك المدرس مع طلبته، كان بمثابة ”تمرين ديناميكي“ لمساعدتهم على تطوير التعلم النفسي الحركي، الذي ينطوي على العلاقة بين الوظائف المعرفية والحركة البدنية، كما وافق عليه الطلبة قبل إجرائه.