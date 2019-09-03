السعودية تجلي 5 آلاف من طلابها في أمريكا بسبب الإعصار ”دوريان“

أكد الملحق الثقافي السعودي لدى واشنطن، الدكتور محمد العيسى، إخلاء نحو 5 آلاف طالب وطالبة في أمريكا، بسبب إعصار ”دوريان“، ونقلهم لأماكن آمنة، لضمان سلامتهم.

وقال العيسى، وفق صحيفة ”اليوم“ المحلية، إنه ”تم حصر 4 ولايات من ضمنها فلوريدا، حيث تم إجلاء جميع السعوديين دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية“.

من جانبه، قال نائب رئيس النادي السعودي بجامعة فلوريدا، نادر الجهني، إنه ”بمتابعة الإعصار فإنه سوف يضرب الساحل الشرقي، وهذا يعني ابتعاده عن أماكن تمركز السعوديين، الذين ينحصرون في الوسط الشمالي“.

وأضاف أن ”هناك سعوديبن تم إجلاؤهم مسبقًا من قِبل السلطات المحلية“.

واستنفرت الولايات المتحدة الأمريكية على أعلى مستوياتها، بعد أن ضرب إعصار دوريان -الذي يعد ثاني أقوى الأعاصير التي تضرب منطقة المحيط الأطلسي – بضع مناطق وولايات خلال الأيام الماضية، مخلفًا أضرارًا كبيرة، ومتسببًا بتشرّد الآلاف وإجلاء مئات الآلاف الآخرين من السكان.