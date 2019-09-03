رجل أعمال سعودي يقدم هدية لـ“منقذ منزل جيرانه“ في جدة

أعلن الإعلامي مفرح الشقيقي عبر برنامج ”يا هلا“ أن رجل الأعمال الشيخ فرحان الجربا تواصل مع البرنامج، وأبلغهم رغبته في منح الشاب، الذي أنقذ منزل جيرانه من حريق في محافظة جدة السعودية، سيارة جديدة، نظير تصرفه الشجاع.

وكان رجل الأعمال تركي بن عبدالله اليحيى، بدوره، قد تبرع بإصلاح سيارة الشاب بعد تضررها، نتيجة قيام الشاب بدفع السيارة المحترقة بسيارته خارج الحي، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو يظهر قيام مواطن، فور رؤيته احتراق سيارة جاره بجوار المنزل، بإبعادها على الفور قبل أن تتسبب بكارثة أكبر.

واستخدم المواطن سيارته الخاصة في إبعاد سيارة جاره عن طريق صدمها وسط النيران المشتعلة، ثم خرج قبل أن تصل النار إلى مركبته، بعد أن نجح في إبعاد السيارة المحترقة عن المنازل والمركبات المجاورة.

وقال أحد سكان الحي إن إصرار المواطن على إبعاد السيارة، كان بسبب وجود خزان غاز خلف الجدار الذي كانت السيارة المحترقة بجواره، وهو الأمر الذي جنب الحي انفجارًا محققًا.