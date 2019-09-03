قناة بداية.. تغييرات لا تروق للجمهور والبحث متواصل عن مشتركين لبرنامج ”زد رصيدك“

بدأت قناة ”بداية“ بالتفاعل مع جمهورها عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استعدادات كادر القناة لانتقاء مشتركين لبرنامجها ”زد رصيدك“ لبدء بث مرتقب بعد توقف استمر أكثر من عام.

وانهالت التساؤلات على حسابات القناة في مواقع التواصل عن موعد البث والتغييرات التي ستطرأ على فريق العمل والمحتوى الذي تقدمه القناة، وسط تفاعل من المشرفين على تلك الحسابات.

ونشرت ”بداية“ مقطع فيديو على حسابها في موقع ”تويتر“، يتحدث فيه عدد من العاملين في القناة عن الاستعدادات الجارية لعودة البث القريب كما يؤكد مسؤولو القناة.

وتبحث إدارة القناة حاليًّا عن رعاة ومعلنين لبرنامجها ”زد رصيدك“ بالتزامن مع إعلانها عن استقبال طلبات الراغبين بالظهور فيه.

هل لديك القدرة على المنافسة لتكون أحد نجوم زد رصيدك؟ تحدث عن نفسك في مقطع لا يتجاوز 60 ثانية. pic.twitter.com/FyVToohwJL — بداية (@BedayaTv) August 28, 2019

وبدا أن أحد مقدمي القناة، وهو هاني العنزي، لن يشارك في الانطلاقة الجديدة للقناة حسب ما قال كثير من جمهور القناة الذي طالبوا إدارتها بضمه لفريق العمل.

وأغلقت وزارة الإعلام السعودية، قناة بداية في أبريل/نيسان 2018، بعد انتقادات لاذعة طالتها بسبب إبلاغها أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وفشلت محاولات إدارتها العودة للبث مجددًا طوال تلك المدة، قبل أن تعلن عن قرب عودتها دون توضيح للتفاصيل.

وتختلف قناة ”بداية“ عن قنوات التلفزة العاملة ضمن ”تلفزيون الواقع“، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو الأغاني.

وحقق برنامجها ”زد رصيدك“ بنسخه المتوالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.

وتعمل القناة على بث برنامج لأكثر من 15 ساعة يوميًّا، يشارك فيه نحو 20 شابًا من مختلف دول الخليج العربي، يحاولون زيادة رصيدهم من خلال بضع مسابقات وفقرات متنوعة، وفي النهاية من يملك أعلى رصيد فهو الفائز بالمسابقة ويحصل على جائزة مالية كبيرة برفقة أصحاب المركزين الثاني والثالث وعدد من الجمهور المشارك بالتصويت أيضًا.

ويتخذ البرنامج من الإنشاد الديني للمتسابقين بديلًا لفقرات الغناء في برامج الواقع الأخرى، وتقوم مسابقاته على معلومات عامة لا يغيب عنها الطابع الديني، فيما يعد القسم الأكبر من ضيوفه من الدعاة ورجال الدين المشاهير الذين يلتقون بالمشاركين ويوجهون النصح لهم.

ومنذ إغلاق قناة ”بداية“، شهدت المملكة تغييرات كثيرة، تركز قسم كبير منها في إزالة الحواجز والقيود التي كانت تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة، كالسماح لهن بالسفر دون شروط، وقيادة السيارات، وحضور الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية بجانب الرجال.

ويعتقد كثير من السعوديين أن القناة لن تعود للبث بشكلها القديم، وأنها ستواكب التغييرات التي شهدتها البلاد في فترة توقفها عن البث.