ثور هائج ينقض على الجمهور ويصيب 19 شخصًا في إسبانيا (فيديو)

شهدت بلدة “ فيدريراس“ في إسبانيا حادثًا مروعًا، حيث انقض ثور هائج على الجمهور، وتسبب في إصابة 19 شخصًا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لحظة خروج ثور هائج من الحلبة وهجومه على الجمهور الذي كان بحالة ذهول.

وفي الفيديو، يمكن سماع صرخات المتفرجين الذين حاولوا الهروب، وسط انقضاض الحيوان الغاضب عليهم، بعد قفزه أعلى الحاجز.

ووفقًا لما كشفه التقارير، فإن الثور نجح في الخروج من الحلبة حتى وصل إلى موقف للسيارات قريب، ما أثار مزيدًا من الذعر، قبل أن تتمكن الشرطة من إطلاق النار عليه.

ووقع الحادث مساء الأحد، خلال مهرجان سنوي في ”فيدريراس“ لمصارعة الثيران، وأسفر عن إصابة 19 شخصًا، بينهم شخصان في حالة حرجة تم نقلهما إلى مستشفى ”جوزيب تروتا“ في مدينة ”جيرونا“، فيما نقل مصابين آخرين إلى مستشفى ”سانتا كاترينا“.

وأثارت الواقعة استياء نشطاء حقوق الحيوان، الذين أعربوا عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنه ”من النفاق حظر مصارعة الثيران في منطقة كتالونيا“، بينما لا يزال يتم ممارستها في بلدان أخرى.

وتأتي الواقعة بعد يوم واحد من وفاة رجل خمسيني إثر إصابته خلال مهرجان لمصارعة الثيران في بلدة ”كاستيون دي لا بلانا“، بعدما رفعه ثور بقرنيه ودفعه في سور، كما قال شهود عيان إنه كاد يقطع رأسه.