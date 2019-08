بالفيديو.. مشهد جوي مهيب لعين الإعصار دوريان

شهدت الساعات القليلة الماضية، ازديادا في قوة الإعصار دوريان، الذي يتحرك ببطء نحو السواحل الشرقية لولاية فلوريدا الأمريكية، ليكتسب المزيد من القوة بعد مروره فوق المياه الدافئة ليضرب اليابسة بعد وصوله للدرجة الرابعة وربما الخامسة ما يزيد من مخاطره التدميرية.

ذكرت نشرات للأرصاد الجوية، الجمعة، أن من المتوقع للإعصار دوريان اكتساب المزيد من القوة من المياه الدافئة قبالة ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية، ليتحول إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة خلال الأيام المقبلة قبل أن يصل الولاية يوم الإثنين المقبل.

NOAA Hurricane Hunters have been busy sampling Dorian (now a category 3) the past few days. Here's a short clip of what it's like inside the plane while flying around in Dorian! https://t.co/sPAgWgXT2i

— NWS Chicago (@NWSChicago) August 30, 2019