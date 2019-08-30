قلعة تاريخية مع جزيرتين للبيع بمبلغ 4.58 مليون دولار (صور)

تُعرض قلعة اسكتلندية تاريخية مع جزيرتين غير مأهولتين في السوق مقابل 4.58 دولار.

وتقع قلعة Glenborrodale، وهي قصر باروني يعود إلى عام 1902، على الشاطئ الجنوبي لشبه جزيرة أردناموران الخلابة في المرتفعات النائية في اسكتلندا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتضم القلعة التي تم بناؤها من الحجر الرملي المميز، 16 جناحًا من غرف النوم و3 غرف عامة، إضافة إلى 133 فدانًا من الأراضي تستحوذ على جزيرتي Risga و Eilean an Feidh غير المأهولتين بالسكان.

ويوفر مكان الإقامة المكون من 5 طوابق إطلالات بانورامية على بحيرة وجزر كارنا وارونساي، وكذلك تلال مورفن.

كما يوفر السطح إطلالات بانورامية على المناطق المحيطة ذات المناظر الخلابة، ويوجد خارج البوابة الرئيسية صالة رياضية، ومقصورة.

وتعتبر المنطقة موطنًا للحياة البرية المتنوعة، بما في ذلك الثعالب والخنازير والغزلان والنسور، كما تحتوي المنطقة المحيطة على أشجار صنوبرية؛ مما يوفر خلفية درامية للقلعة.

ومن غير المعتاد العثور على قلعة بهذا الحجم في حالة جيدة، ففي كثير من الأحيان، سيكون هناك ثقب في السقف أو بعض المشاكل الأخرى.