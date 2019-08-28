شبهته بالغوريلا.. مذيعة أمريكية تبكي على الهواء في اعتذارها لزميلها (فيديو)

شبهته بالغوريلا.. مذيعة أمريكية تبكي على الهواء في اعتذارها لزميلها (فيديو)

المصدر: ا ف ب

اعتذرت مذيعة تلفزيونية في الولايات المتحدة على الهواء مباشرة بعد تشبيهها زميلها الأسود بـ ”غوريلا“.

ويوم الخميس الماضي، أدلت أليكس هوسدن من محطة ”كوكو 5“ في أوكلاهوما سيتي، بهذا التعليق خلال عرض مقطع يصوّر صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية، نشره المسؤول عنه على ”إنستغرام“.

وعندما ظهر صغير الغوريلا، التفتت هودسن وهي بيضاء إلى زميلها المذيع الأسود جايسن هاكيت، وقالت إن القرد ”يشبهك إلى حد ما“، وفق ما ذكرت شبكة ”ان بي سي“.

وفي اليوم التالي، اعتذرت هوسدن من هاكيت، قائلة: ”بالأمس قلت شيئًا غير مناسب وغير مدروس وتسببت بأذية أشخاص، أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته، أعلم أنني أخطأت“.

وقبل هاكيت اعتذارها، لكنه اعترف بأن تلك العبارة ”جرحتني“.

ويأتي هذا الحادث وسط توترات عنصرية متصاعدة في الولايات المتحدة، عقب سلسلة من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ففي تموز/يوليو، قال ترامب إنه ينبغي لأربعة مشرّعين ديمقراطيين من غير البيض أن ”يعودوا“ إلى المكان الذي أتوا منه، ثم اعتبر لاحقًا مدينة بالتيمور التي تعيش فيها غالبية من السود ”مكانًا خطيرًا وقذرًا“.

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