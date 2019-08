شبهته بالغوريلا.. مذيعة أمريكية تبكي على الهواء في اعتذارها لزميلها (فيديو)

اعتذرت مذيعة تلفزيونية في الولايات المتحدة على الهواء مباشرة بعد تشبيهها زميلها الأسود بـ ”غوريلا“.

ويوم الخميس الماضي، أدلت أليكس هوسدن من محطة ”كوكو 5“ في أوكلاهوما سيتي، بهذا التعليق خلال عرض مقطع يصوّر صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية، نشره المسؤول عنه على ”إنستغرام“.

وعندما ظهر صغير الغوريلا، التفتت هودسن وهي بيضاء إلى زميلها المذيع الأسود جايسن هاكيت، وقالت إن القرد ”يشبهك إلى حد ما“، وفق ما ذكرت شبكة ”ان بي سي“.

وفي اليوم التالي، اعتذرت هوسدن من هاكيت، قائلة: ”بالأمس قلت شيئًا غير مناسب وغير مدروس وتسببت بأذية أشخاص، أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته، أعلم أنني أخطأت“.

وقبل هاكيت اعتذارها، لكنه اعترف بأن تلك العبارة ”جرحتني“.

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K

— Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019