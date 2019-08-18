مسافرة أمريكية تعتدي على ضابطة في مطار الكويت‎

اتهمت ضابطة شرطة في مطار الكويت الدولي إحدى المسافرات الأمريكيات بالتطاول عليها وإهانتها بالألفاظ أثناء مباشرتها لعملها في المطار.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن الضابطة تقدمت بشكوى إلى مخفر شرطة جليب الشويخ ضد المسافرة الأمريكية البالغة من العمر 22 عامًا اتهمتها بالتطاول عليها.

وجاء في شكوى الضابطة أنها طالبت المسافرة التي دخلت البلاد بفيزا سياحية الانتظام بالدور إلا أنها تطاولت عليها بالشتائم وقامت بتصويرها، حيث تم تسجيل قضية إهانة موظف وإساءة استخدام الهاتف.

وتبذل السلطات الكويتية جهودًا كبيرة لتعزيز هيبة الضباط ورجال الأمن المسؤولين عن المخالفات العامة والجرائم وحفظ النظام، إذ يعدّ الاعتداء عليهم خلال ممارستهم لعملهم الميداني، أمرًا شائعًا في البلد الخليجي.