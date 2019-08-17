الأردن.. مشاجرة عنيفة في مطار الملكة علياء الدولي (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين عدد من الشبان أمام مبنى المغادرين في مطار الملكة علياء الدولي.

وأكدت عدة مصادر أن الفيديو حديث وهو لمشاجرة حدثت تفاصيلها بوقت متأخر من هذه الليلة، حيث تم إيقاف المشاركين بالمشاجرة من قبل قوات الأمن.

وتبين من التحقيق أن سبب المشاجرة هو الخلاف على موقف سيارة.

مشاجرة عنيفة في مطار الملكة علياء بـ #الأردن بسبب خلاف على مكان اصطفاف مركبة مشاجرة عنيفة في مطار الملكة علياء بـ #الأردن بسبب خلاف على مكان اصطفاف مركبة#إرم_نيوز #عمان تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في السبت، ١٧ أغسطس ٢٠١٩

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