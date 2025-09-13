إلقاء شاب من سطح مبنى صعد إليه لمشاهدة حفل موسيقي مجانا (فيديو)

أثار حراس أمن حفل موسيقي في تركيا غضباً واسعاً في البلاد، بعدما ألقوا بشاب من فوق سطح مبنى صعد إليه لمشاهدة الفعالية مجاناً بدلاً من شراء تذكرة والدخول إلى المكان.

ووثّق مقطع فيديو لحظات مخيفة لأحد الحراس وهو يدفع الشاب من فوق مبنى من طابق واحد لكنه مرتفع، بدلاً من السماح له بالنزول عبر سلم موجود في المكان، ليسقط أرضاً.

وظل الشاب ممداً على الأرض ويتلوى بعد سقوطه، بينما هرع حراس آخرون إليه للتأكد من حالته التي لم تتضح بعد.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الحادثة جرت في مدينة "مرسين" بجنوب البلاد، وشهدت إنزال عدد من الشبان من فوق سطح المبنى الذي صعدوا إليه لمشاهدة حفل موسيقي.

وأضافت أن عدداً منهم تعرض للضرب من قبل الحراس، غير أن الشاب الأخير كان ضحية الدفع الخطير من فوق سطح المبنى.

وطالب مدونون أتراك كثر، بمعاقبة حراس الأمن على تعاملهم العنيف مع الشبان المخالفين، سيما الحارس الذي دفع الشاب من أعلى المبنى.

ولم ترد تقارير عن حالة الشاب، وما إذا كانت إصابته بليغة، بينما لم تعلق بلدية "ميزتلي" الفرعية التابعة لبلدية مرسين الكبرى على الحادثة التي جرت في أحد المنشآت التابعة لها.

وكان الحفل مخصصاً للمغني الشاب "هاكان آيدن" الذي يُعرف بلقب "BLOK3" بين جمهوره من جيل الشباب.