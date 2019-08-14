ضابط شرطة مصري يقتل نفسه بطلق ناري بالخطأ

لقي مأمور قسم شرطة في مصر مصرعه مساء الثلاثاء، داخل مكتبه، بطلق ناري من سلاحه الميري بطريق الخطأ أثناء محاولته تنظيفه.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة في تصريحات خاصة لإرم نيوز أن العميد أيمن أبوطالب مأمور قسم الشروق وهي إحدى المدن الجديدة في مصر، لقي مصرعه بطريق الخطأ، مشددًا على أن الحادث ليس انتحارًا، حيث خرجت طلقة من سلاحه الميري أثناء قيامه بتنظيفه.

وأضاف أنه تم فرض كردون أمني حول القسم، ووصلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثمان إلى المستشفى، تمهيدًا لصدور تقرير الطب الشرعي.

وتابع المصدر أن فريقا من النيابة توجه إلى موقع الحادث لمعاينته والتأكد من سبب مصرع المأمور ولاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إشارة، من مباحث قسم شرطة الشروق، مفادها مصرع مأمور القسم، وتعرضه لطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء تنظيف سلاحه الميري.