بالفيديو.. الأمطار تهطل على المشاعر المقدسة وهي تحتضن مليوني حاج

هطلت أمطار صيفية، فجر اليوم الثلاثاء، على المشاعر المقدسة في مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج قدموا من مختلف دول العالم ويستعدون لأداء مناسك الفريضة الأساسية.

وكان عدد كبير من الحجاج يحتشدون في صحن المطاف عندما بدأت الأمطار بالهطول وسط مشاعر من الفرح والابتهال للخالق.

ووثق عدد كبير من الحجاج لحظات سقوط المطر في مقاطع فيديو وصور نشروها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

#مكه_الان

مطر وحج وأيام عشر ،مكة تغتسل لإستقبال ضيوف الرحمن لبيك ربي وإن لم اكن بين الزحام ملبياً♥️⛈ pic.twitter.com/X3UPSGNpQD — العبدلي ????????. (@QiiiQ_9) August 6, 2019

وظهرت الكعبة المشرفة وضيوفها وقد ابتلوا جميعاً بمياه المطر الغزيرة التي هطلت على المنطقة المقدسة.

هطول الأمطار على حجاج بيت الله الحرام وسط التكبير والدعاء ????????#مكة_الآن

https://t.co/gYM7JvGLGP — Moments MENA (@momentsmena) August 6, 2019

ويتوافد مزيد من الحجاج من مختلف دول العالم ومناطق المملكة على مكة المكرمة حيث يبدأ أداء المناسك يوم الجمعة المقبل.