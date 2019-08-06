بالفيديو.. الأمطار تهطل على المشاعر المقدسة وهي تحتضن مليوني حاج

بالفيديو.. الأمطار تهطل على المشاعر المقدسة وهي تحتضن مليوني حاج

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

هطلت أمطار صيفية، فجر اليوم الثلاثاء، على المشاعر المقدسة في مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج قدموا من مختلف دول العالم ويستعدون لأداء مناسك الفريضة الأساسية.

وكان عدد كبير من الحجاج يحتشدون في صحن المطاف عندما بدأت الأمطار بالهطول وسط مشاعر من الفرح والابتهال للخالق.

ووثق عدد كبير من الحجاج لحظات سقوط المطر في مقاطع فيديو وصور نشروها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الكعبة المشرفة وضيوفها وقد ابتلوا جميعاً بمياه المطر الغزيرة التي هطلت على المنطقة المقدسة.

 

ويتوافد مزيد من الحجاج من مختلف دول العالم ومناطق المملكة على مكة المكرمة حيث يبدأ أداء المناسك يوم الجمعة المقبل.

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