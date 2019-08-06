بالفيديو.. الأمطار تهطل على المشاعر المقدسة وهي تحتضن مليوني حاج

هطلت أمطار صيفية، فجر اليوم الثلاثاء، على المشاعر المقدسة في مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج قدموا من مختلف دول العالم ويستعدون لأداء مناسك الفريضة الأساسية.
#مكه_الان
تصويري الان ???????? pic.twitter.com/yNC10ETPvG
— Moed AlShahari (@maied_alshahari) August 6, 2019
وكان عدد كبير من الحجاج يحتشدون في صحن المطاف عندما بدأت الأمطار بالهطول وسط مشاعر من الفرح والابتهال للخالق.
ووثق عدد كبير من الحجاج لحظات سقوط المطر في مقاطع فيديو وصور نشروها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
#مكه_الان
مطر وحج وأيام عشر ،مكة تغتسل لإستقبال ضيوف الرحمن لبيك ربي وإن لم اكن بين الزحام ملبياً♥️⛈ pic.twitter.com/X3UPSGNpQD
— العبدلي ????????. (@QiiiQ_9) August 6, 2019
وظهرت الكعبة المشرفة وضيوفها وقد ابتلوا جميعاً بمياه المطر الغزيرة التي هطلت على المنطقة المقدسة.
هطول الأمطار على حجاج بيت الله الحرام وسط التكبير والدعاء ????????#مكة_الآن
https://t.co/gYM7JvGLGP
— Moments MENA (@momentsmena) August 6, 2019
لا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون.
#مكه_الان pic.twitter.com/WCu3BxPLZ7
— للأجْر????. (@llagr4) August 6, 2019
ويتوافد مزيد من الحجاج من مختلف دول العالم ومناطق المملكة على مكة المكرمة حيث يبدأ أداء المناسك يوم الجمعة المقبل.
#مكه_الان
امطار في عز الصيف وفِي #اغسطس رحمة وسلام من رب العباد وفِي الايام الحرم #عشرة_ذي_الحجة وترحيب بزواره الذين قصدوها من كل بقاع العالم .. متفائله بهذا الشهر ????????????????
صباحكم الرحمه pic.twitter.com/rVvO0APvLY
— سعاد الشمري (@SouadALshammary) August 6, 2019