مُخترع يُسافر من فرنسا إلى إنجلترا على لوح طائر من تصميمه (فيديو)

تمكن مخترع فرنسي يُدعى ”فرانكي زابابتا“، اليوم الأحد، من تحقيق حلمه بالسفر من فرنسا إلى إنجلترا على متن لوح طائر من تصميمه.

واستطاع زابابتا التحليق على متن لوحه الطائر فوق بحر ”المانش“، وهو مضيق بحرى موجود بين فرنسا وإنجلترا، بعد محاولة فاشلة أجراها قبل 10 أيام.

ونجح المخترع الفرنسي من الوصول إلى خليج ”سانت مارغاريت“ الضفة الأخرى لبحر ”المانش“، حيثُ كانت زوجته كريستيل زابابتا في طليعة المستقبلين، بعدما زود لوحه بـ“الكيروزين“ من سفينة وسط البحر حسب موقع ”هافينتون بوست“.

وأمضى زابابتا، البالغ من العمر 40 عامًا، نحو 20 دقيقة محلّقًا في الجو، قطع فيها مسافة 35 كيلومترًا، في إنجاز يأتي بعد مرور 110 سنوات على عبور أول شخص بحر المانش بالطائرة، وهو الفرنسي لويس بليريو.

وصرحت كريستيل زابابتا للصحافة الفرنسية بعد انجاز زوجها قائلة: ”أنا سعيدة لنجاحه لأن الأمر تطلب الكثير من العمل، إننا أخيرًا في عطلة“، إلا أن العطلة لن تدوم طويلًا، لأن الزوج يعتزم العودة إلى الديار للعمل على اختراع سيارة طائرة.

وأصبح فرانكي زابابتا يلقب بـ“الرجل الطائر“، منذُ ظهوره أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضيوفه من زعماء العالم خلال استعراض 14 يوليو العسكري، وهو عرض عسكري فرنسي يقام كل سنة منذُ عام 1880 في العاصمة باريس في فرنسا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.