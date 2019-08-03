بالفيديو.. شجار عنيف بين سياح روس على متن طائرة تركية

كشف فيديو مثير لحظة تفجر شجار عنيف بين 3 سياح روس على متن طائرة تركية وطردهم قبل دقائق من الإقلاع.

وأفادت تقارير إعلامية روسية أن السياح الروس الثلاثة، ”رجلين وسيدة“ قد طُردوا من رحلة الخطوط الجوية التركية في إسطنبول بعد اتهامهم بإثارة الشغب.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُظهر الفيديو كيف احتشد الركاب في محاولة لفض الشجار وتهدئة الموقف على متن الرحلة المتجهة إلى روسيا بعد قضاء عطلتهم في تركيا.

يذكر أن أحد الركاب الذكور اتهم بضرب سيدة بينما كانت طائرة ”A319 Airbus“ من إسطنبول إلى ييكاتيرينبرج تستعد للإقلاع.

إلا أن أحد الركاب قال: ”كانت السيدة هي من سدد أول لكمة، ثم صفعها الرجل على وجهها رداً على ذلك، ثم وقف رجل آخر وقال: كيف يمكنك أن تضرب سيدة؟“

هرع ركاب آخرون ومضيفتان لتهدئة المشاجرة، وعندما فشلت جهودهم طُرد الـ 3 من الطائرة قبل إقلاعها، وأزيلت أمتعتهم واحتُجزوا في اسطنبول.

في النهاية، غادرت الرحلة بعد تأخير دام 45 دقيقة دون الروس الثلاثة، ثم هبطت في مدينة ييكاتيرينبرج الروسية، شرق جبال الأورال، الساعة 6:55 صباحًا.

وذكرت التقارير أن سبب الشجار الأولي لم يتضح بعد.