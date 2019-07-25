والد الطالب الأردني الحاصل على 100% في الثانوية يكشف السر

كشف سامي حسن عثمان، والد الطالب الأردني أحمد، الحاصل على معدل 100% في الثانوية العامة – الفرع العلمي، عن سر تفوق ابنه، وتحقيقه هذا المعدل غير المسبوق في تاريخ الأردن.

وأوضح أنه كان الداعم والمشجع له، طوال فترة الدراسة، كما أنه كان يبعد عنه كافة الملهيات والمنغصات ويوفر له بيئة مناسبة للدراسة.

وأضاف والد الطالب أحمد، أنه تعمد إبعاد ابنه عن استخدام الهاتف النقال، حيث أخبره أنه سيشتريه له بعد إنهائه دراسته الثانوية، مضيفًا أنه: ”توقع تحقيق ابنه لهذا المعدل، في ظل تفوقه الخارق طوال سنوات المدرسة“، بحسب موقع ”رؤيا“.

وأعلن صباح اليوم الخميس، وليد المعاني وزير التربية والتعليم الأردني، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورتها الأولى للعام الدراسي 2018 – 2019.

وقال في مؤتمر صحفي، لإعلان النتائج، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت 58.3 %، حيث بلغت نسبة النجاح بالفرع العلمي 71.1%، فيما بلغت نسبة النجاح بالفرع الأدبي 65.5%.

وجاءت نسبة النجاح بالدراسة الخاصة 58.8%، وهي مطابقة لنسبة النجاح بشكل عام.

ولأول مرة بتاريخ الأردن، حصل الأول على الفرع العلمي على معدل 100%، وهو الطالب أحمد سامي عثمان من مدرسة الحكمة الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية قصبة عمّان، فيما حصل الطلاب الـ 9 البقية من العشرة الأوائل على معدل 99.9%، وفقًا لوكالة ”سرايا“.