"جهّزوا أنفسكم".. هاري وميغان يشاركان بوثائقي جديد

ظهر الأمير هاري مع زوجته ميغان في فيديو جديد ترويجي لبرنامج تلفزيوني خاص بالذكرى السبعين لديزني لاند، حيث وجه هاري تحذيرًا مفاجئًا قائلاً: "جهّزوا أنفسكم، ستُذهلون".

ويُعرض البرنامج بعنوان "أسعد قصة على وجه الأرض: 70 عامًا من ديزني لاند"، على قناة ABC News، ويشارك فيه دوق ودوقة ساسكس إلى جانب نخبة من المشاهير، لاستعراض أجمل ذكرياتهم في الحديقة الترفيهية.

زار هاري وميغان ماركل ديزني لاند في كاليفورنيا يونيو الماضي، واستمتعا بيوم عائلي مع طفليهما، وشاركت ميغان صورًا وفيديوهات للعائلة وهم يرتدون آذان ميكي ماوس ويستمتعون بالمغامرات، بما فيها سبلاش ماونتن ولقاءات مع شخصيات من حرب النجوم.

ويأتي هذا بعد أن احتفلت ميغان بعيد ميلاد هاري الحادي والأربعين بمشاركة صورة قديمة له من أيام خدمته العسكرية، وتهنئته على صفحتها الرسمية، كما احتفلت بعودته من رحلته إلى المملكة المتحدة عبر ترويج علامتها التجارية As Ever.

وخلال رحلته إلى بريطانيا، التقى هاري بوالده الملك تشارلز لأول مرة منذ فبراير 2024، ثم توجه إلى أوكرانيا لإجراء مقابلة مع صحيفة الغارديان، حيث أكد أنه مرتاح الضمير تجاه كشفه بعض الحقائق عن عائلته، نافياً أي شعور بالشقاء في حياته الحالية مع ميغان وطفليهما في مونتيسيتو.