إيفانكا ترامب تتعرض لسخرية واسعة لهذا السبب

تعرضت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقوعها بخطأ إملائي فادح ومحرج أثناء تهنئتها بوريس جونسون بمنصبه الجديد.

وكتبت إيفانكا، التي لديها 6.7 مليون متابع على تويتر:“تهانينا لجونسون على منصبه كرئيس الوزراء المقبل في كينغستون (بدلًا من المملكة) المتحدة“.

وكتبت إيفانكا البالغة من العمر 37 عامًا، ”Kingston“ بدلًا من ”Kingdom“، وهو ما جعلها هدفًا للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المستخدمين:“عمري 14 عامًا، ولكنني أستطيع أن أتهجأ أفضل منك“، فيما كتب آخر:“يونايتد كينغستون..“ مع قهقهة طويلة.

في حين أن أشخاصًا آخرين قارنوا ما كتبته إيفانكا مع خطأ إملائي مماثل وقع به والدها في وقت سابق من العام الجاري، عندما أخطأ في كتابة أمير ويلز، حيث كتب بدلًا من ذلك أمير الحيتان، في إشارة إلى لقب الأمير تشارلز.

وكان جونسون قد فاز، اليوم، على منافسه جيريمي هنت بأغلبية 92153 صوتًا مقابل 46656 صوتًا في انتخابات حزب المحافظين، وبترؤسه لحزب المحافظين، سيصبح جونسون رئيس الوزراء المقبل في البلاد.

وسيتولّى منصب رئيس الوزراء البريطاني بعد أن تُبلّغ المسؤولة الحالية تيريزا ماي الملكة إليزابيث باستقالتها، يوم غد الأربعاء.