وفاة يوكيا أمانو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو.

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الأعضاء، بوفاة أمانو، قائلة: ”تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو“.

وأمانو هو دبلوماسي ياباني يتولى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ كانون الأول/ديسمبر 2009، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرًا عامًّا لها.

-ولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968. وبعد تخرجه في كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972.

وقد خدم يوكيا أمانو في بضع سفارات لليابان، وتحديدًا في فينتيان، وبروكسل، وواشنطن.. كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.