ستيني يقدّم بلاغًا كاذبًا بوجود قنبلة داخل طائرة لسبب غريب

المصدر: أ ف ب

أقرّ رجل صربي، بأنه وجه بلاغًا كاذبًا، عبر الهاتف بوجود قنبلة في طائرة بمطار بلغراد؛ لأنه كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقال الرجل البالغ من العمر 65 عامًا لمحكمة في بلغراد، إنه التقى مع مضيفة طيران في شركة ”لوفتهانزا“ الألمانية في بلغراد وأراد مواعدتها.

وبعدما لم يجدها في الفندق الذي كانت تنزل فيه، اتصل بمطار ”نيكولا تيسلا“ الدولي في العاصمة الصربية، وادعى وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة ”لوفتهانزا“، حتى يحول دون مغادرة المضيفة لبلغراد.

وأجلي الركاب البالغ عددهم 130، وأفراد الطاقم الخمسة واضطروا للانتظار ساعات عدة، أثناء قيام وحدة شرطة خاصة بفحص الطائرة، قبل أن تعطى الإذن بالمغادرة إلى فرانكفورت.

ونجحت الشرطة في الوصول إلى الفاعل، إثر تحديد الهاتف الثابت الذي استخدمه لإجراء المكالمة.

وأمرت المحكمة بتوقيف الرجل لمدة 30 يومًا، وستوجه إليه تهمة التسبب في حالة ذعر واضطراب.