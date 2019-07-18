اكتشاف مدينة أثرية بمصر ترجع للقرن الرابع الميلادي (صور)

نجحت البعثة الأثرية المصرية البولندية التابعة للمركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط لجامعة وارسو، والعاملة بمنطقة آثار كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية في مصر، بالكشف خلال موسم حفائرها بالمنطقة عن بقايا جزء كبير من مدينة أثرية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الآثار المصرية، الخميس، فإن المدينة ترجع للفترة ما بين القرن الرابع والسابع بعد الميلاد، ومجموعة من الفسيفساء الرومانية تغطي أرضية أحد المنازل بالمدينة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة كوم الدكة بالإسكندرية تشهد مرة أخرى مشهدًا جديدًا لفسيفساء رومانية متعددة الألوان، وهو الأمر الذي يؤكد انتشار فن الفسيفساء في الإسكندرية بالإضافة إلى ثراء سكان هذه المنازل، حيث تم عرض الفسيفسائية المكتشفة في فيلا الطيور بكوم الدكا، والذي يعد أول متحف لأرضيات الفسيفساء في مصر.

وذكر الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، أن المدينة المكتشفة تضم “ بقايا مسرح صغير – حمام امبراطوري كبير- مجموعة فريدة من 22 قاعة محاضرات“ والتي يرجح أنها بقايا لجامعة قديمة.

من جانبه قال الدكتور جريجور مايهرك رئيس البعثة الأثرية، إن تصميم الفسيفساء التي تم العثور عليها في أرضية أحد المنازل هو عبارة عن سطح مربع تبلغ مساحته 2.60م x 2.60م، ويتكون من ست لوحات سداسية تبرز فيها زهرة اللوتس، محاطة بإطار دائري نمطي.

وأضاف أن هذا التصميم هو الأكثر بروزًا في غرف الطعام في البيوت الرومانية، ويعتبر مميزًا للطراز السكندري، ومن التكوينات المشهورة والتي تتميز بها مصر الرومانية.

وأضاف الدكتور مايهرك أن البعثة الأثرية البولندية تعمل بالموقع المتواجد في قلب المدينة القديمة منذ عام 1960 بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، وتركزت أعمال الحفائر في السنوات الأخيرة على دراسة العمارة السكنية التي لا تزال مجهولة نوعًا ما في الإسكندرية الرومانية من القرن الأول وحتى القرن الثالث بعد الميلاد، حيث تتميز مباني تلك الفترة بأنها كانت غالبًا مزينة ببذخ قائلًا: ”كشف هذا الموسم خير دليل على هذا“.

وتشهد مصر بشكل دائم اكتشافات أثرية ضخمة في مناطق متفرقة من البلاد، حيث لا تزال أرض مصر مليئة بالكنوز الأثرية.