بيع منحوتة "العنكبوت" للفرنسية لويز بورجوا بمبلغ فلكي
بيعت منحوتة "العنكبوت" العملاقة للنحاتة الفرنسية الراحلة لويز بورجوا في مزاد أقامته دار "سوذبيز" في نيويورك مقابل مبلغ ضخم وقدره 32,5 مليون دولار.
منحوتة "العنكبوت" والتي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار، هي من أشهر أعمال الفنانة التي توفيت عام 2010، حيث أمضت النحاتة الفرنسية الأصل والتي حصلت على الجنسية الأمريكية جزءاً كبيراً من حياتها في نيويورك.
ووصفت كيلسي ليونارد المسؤولة عن المزاد في "سوذبيز" عناكب بورجوا الفولاذية بأنها "إحدى روائع الفن خلال القرن العشرين"، كاشفة أن بيع المنحوتة شكّل "لحظة مميزة فعلاً" لأن الثمن الذي رست عليه رقم قياسي لبيع أحد أعمال الفنانة في المزادات.