الشرطة العراقية تلاحق امرأة ”مجّدت“ صدام حسين في كركوك (فيديو)

أصدرت شرطة محافظة كركوك شمال العراق يوم الأحد، مذكرة قبض بحق مواطنة، مجّدت نظام صدام حسين خلال مشاركتها في تظاهرات المحافظة.

وتظاهر العشرات من مواطني كركوك يوم السبت، احتجاجًا على اختيار محافظ كردي للمدينة، تمهيدًا للتصويت عليه.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك افراسياو كامل في تصريح لشبكة رووداو الكردية إن ”مذكرة قبض قضائية صدرت بحق المواطنة رنا حميد بتهمة تمجيد صدام وحزب البعث أثناء التظاهرات التي جرت بمدينة كركوك“.

وأضاف أن ”القوات الأمنية توجهت إلى منزلها لإلقاء القبض عليها لكنها لم تكن في المنزل ومختفية“.

وظهرت حميد يوم السبت، في تسجيل مصور وسط حشود من المتظاهرين في كركوك وهي تردد هتافات تمجد البعث ”نحن صداميون (..) وإن كركوك للعرب السنة“، وقالت أيضًا إنها ليست من أهالي المحافظة بل من محافظة الأنبار.

وتحظر القوانين العراقية، مدح نظام صدام حسين أو الترويج له ولرموزه، وتعرض بعض العراقيين سابقًا إلى الاعتقال بسبب ذلك، إذ أن بعض الأحاديث تكون بشكل عفوي وتلقائي، كما هو حال أحد الشعراء الذين اعتقلوا بسبب حديثه عن صدام.

وشهدت محافظة كركوك يوم السبت، تظاهرة للمواطنين العرب والتركمان لرفض اتفاق الأحزاب الكردية على مرشح كردي لمنصب محافظ كركوك، التي يديرها حاليًا بالوكالة راكان الجبوري عن المكون العربي.