علماء أزهريون يحرمون تطبيق الشيخوخة ”FaceApp“

كشف علماء أزهريون عن رأيهم في مشاركة البعض صورهم بتطبيق ”تحدي العمر“ أو ”FaceApp“، بعدما تساءل كثيرون عن حكم الدين في استخدامه.

ويعتمد التطبيق على مشاركة المستخدم صورته، ووضعها في البرنامج، ليظهر له شكله في المستقبل، بعد تقدم العمر.

وقال العالم الأزهري الشيخ أحمد مدكور، في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”هذا التحدي لا يجوز شرعًا، لا يجوز اللعب في شكل الإنسان والتنبؤ بما سيكون عليه في المستقبل، المستقبل بيد الله فقط ولا يصح أن نتدخل نحن البشر في شيء يخص الله وحده“.

وأضاف مدكور: ”مبتكر هذا التحدي هدفه شغل عقول الناس، وهو بذلك غرضه الافتراء والكذب على الله، وبالنسبة للمستخدمين هل تضمنون عمركم لحظة لكي تتنبأون بشكلكم؟“.

وتابع: ”أطالب مستخدمي هذا التطبيق بالابتعاد عنه وحذفه فورًا، وكما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان“.

ومن جانبه، حذر العالم الأزهري الدكتور عصام الروبي من مخاطر استخدام تطبيق ”FaceApp“، موضحًا أن ”مثل هذه التطبيقات نوع من الخبل الذي يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه“.

واستشهد العالم الأزهري بالأية القرآنية الكريمة “وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ”، وبين “أن الله كرم بني آدم جميعًا كما جاء في قوله تعالى “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

وتساءل في تصريحات صحفية: ”هل هذه الصورة تمثل له فعلًا ما سيؤول إليه وما سيكون عليه واقعيًا؟، الجواب هو لا، علم ذلك عند الله وحده، وهذه طبيعة تختلف من إنسان إلى آخر، وهناك بعض الأشخاص يظلون على نفس أشكالهم في حال شبابهم لحال شيخوختهم“.