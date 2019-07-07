بعد اشتعال مركز الامتحانات.. نقل طلاب بشاحنة يثير جدلًا في العراق (فيديو)

أثارت وزارة التربية العراقية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إثر نقلها طلاب إحدى المدارس بشاحنة نقل بعد حريق نشب في المركز الامتحاني.

وأظهرت مقاطع بثها ناشطون على موقع ”فيسبوك“ عددًا كبيرًا من الطلاب وهم في شاحنة، لنقلهم من المركز الامتحاني وسط العاصمة بغداد إلى مركز آخر، بعد نشوب حريق في المركز الأول، مساء أمس السبت.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل، وزارة التربية لاستخدامها شاحنات النقل بنقل الطلبة، واعتبروا ذلك غير لائق بحق الطلاب، الذين من المفترض توفير باصات مكيّفة لهم لنقلهم، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال الإعلامي محمود الحديثي معلقًا على الحادثة:“هكذا تم نقل طلاب السادس الإعدادي من مركز امتحانهم في كلية التراث بعد تعرضها لحريق، ليلة أمس“.

وأضاف في منشور على ”فيسبوك“:“درجة الحرارة 50 والطالب تحت الشمس، وإذا تذكر اسم المدرسة واسم جده أموره تمام“.

وعلّق الصحفي يعرب القحطان بقوله:“ مهزلة لا صايرة ولا دايرة والله .. بعد حريق كلية التراث هكذا تم نقل طلبة السادس الإعدادي إلى مركز آخر“.