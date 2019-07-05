مسدسان صُنعا من نيزك للبيع بمزاد علني بـ 1.5 مليون دولار (صور)

يُعرض اثنان من المسدسات التي تم نحتهما من نيزك عثر عليه في السويد عام 1906 للبيع في مزاد علني بحوالي 1.5 مليون دولار.

وكان قد تم تكليف صانع الأسلحة ”لو بيندو“ من شركة Business Business Customs بصياغة الأسلحة النارية من النيزك، الذي يُعتقد أن عمره يصل إلى 4.5 مليار عام، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع أو عرض قطعة من هذا النوع في مزاد علني، ومن المتوقع أن يتراوح سعر هذا الزوج ما بين 1 – 1.5 مليون دولار.

سيتم تنظيم الحدث من قبل شركة Heritage Auctions ومقرها دالاس في 20 تموز/تيوليو ، والذي يصادف الذكرى السنوية الخمسين لهبوط مركبة Apollo 11 على سطح القمر.

تم تحديد المبلغ الاحتياطي في القائمة بمبلغ 900 ألف دولار، إذا لم تبع المسدسات كزوج، فسيتم تقديمها بشكل فردي فور إغلاق المزاد المحدد.

وصُنعت مسدسات طراز 1911 من نيزك Muonionalusta Meteorite ، والذي من المحتمل أن سقطت على الأرض من خلال الغلاف الجوي للأرض منذ حوالي مليون عام.

وقالت الشركة إن هذا العرض هو حرفيًا ”فريد من نوعه“ ويمثل مزيجًا لا يصدق من النيزك والأسلحة النارية.