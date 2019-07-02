فرنسا تسلم باكستان 445 قطعة أثرية مسروقة

أعادت فرنسا 445 قطعة أثرية إلى باكستان، الثلاثاء، يرجع تاريخها إلى نحو 4 آلاف عام قبل الميلاد.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن قوات الأمن الفرنسية ضبطت في مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس عام 2006، صندوقًا فيه 17 قطعة أثرية.

وأشارت تلك الوسائل أن الصندوق كان يحمل عنوان أحد المعارض في باريس.

ونوّهت أن السلطات الفرنسية فتشت المعرض المذكور، وعثر فيه على 445 قطعة أثرية، جرى إدخالها إلى البلاد من مواقع تاريخية في بلوشستان الباكستانية، بطريق غير نظامية.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن القطع الأثرية يعود تاريخها إلى 4 آلاف عام قبل الميلاد، وتشمل مصنوعات فخارية ومزهريات وأباريق.

وأضافت أن السلطات الفرنسية سلمت تلك القطع إلى السفارة الباكستانية في باريس.