عصابة تختطف قاصرًا وتغتصبها بشكل جماعي

تثير جرائم الاغتصاب في الهند، حالة من الجدل باستمرار بسبب وحشية تلك الجرائم، لكن آخرها حادثة اختطاف فتاة قاصر من قبل عصابة واغتصابها جماعيًا لمدة أسبوع.

وكشفت التقارير أن فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، خطفت واغتصبت جماعيًا من قبل 6 رجال وصبية لمدة 7 أيام، في واقعة أثارت موجة غضب عارمة في الهند.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه تم العثور على الضحية في حالة صدمة شديدة في محطة حافلات في مدينة ”أونجول“ مساء السبت.

وتعهد زعماء ولاية ”أندرا براديش“ باتخاذ إجراءات صارمة، وقالت ”مكاثوتي سوشاريثا“ وزيرة الشؤون الداخلية في ولاية ”أندرا براديش“: ”هذه جريمة بشعة وسنتخذ خطوات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث“.

وأعلنت الشرطة القبض على 7 أشخاص مشتبه بهم، بينهم 4 من طلاب الهندسة، و3 قُصّر، كما كشفت التقارير أن العصابة نجحت في استدراج الفتاة، عندما اكتسب أحدهم ثقتها أثناء انتظار صديقتها في المحطة يوم 17 يونيو، بعد ما ادعى أنه يعرف صديقتها.

وبعد احتجازها لمدة أسبوع، ذكرت التقارير أن الضحية التي لم يُكشف عن هويتها، استطاعت الهرب من خاطفيها وشقت طريقها إلى المحطة حيث عُثر عليها، ولاحظها أحد رجال الأمن.

وبعدما كانت في حالة صدمة شديدة، استطاع الضباط تهدئتها حتى تمكنت من سرد مأساتها، وكشفت الشرطة أنه سيتم رفع دعوى بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.

وتعرض رجل في الـ39 عامًا من عمره للضرب المبرح بداية الشهر الجاري على يد مجموعة من الحشد في ولاية البنجاب، بعد مزاعم اغتصابه لابنته ذات الـ 11 عامًا.