صاروخ سبيس إكس يحمل رفات 152 شخصًا لدفنهم في الفضاء‎

تخطط شركة الملياردير الشهير ”إيلون ماسك“ لإرسال رفات 152 شخصًا إلى المدار في الأسبوع المقبل، على متن مركبة الفضاء ”سبيس إكس“.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة الفضائية في وقت متأخر من ليلة الإثنين في فلوريدا، والتي ستكون لحظة عاطفية مؤثرة أكثر بكثير بالنسبة لأقرباء الذين ستحمل المركبة رفاتهم.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نظمت أسر الـ 152 متوفي عملية الدفن الفريدة من نوعها من خلال شركة ”سيليستيس دي إن إيه“ التي تعمل على وضع الرفات البشرية على متن العديد من المركبات الفضائية.

وسابقًا في عام 2018، دفعت عائلة كل متوفي ما يزيد عن 5 آلاف دولار لوضع 7 غرامات من الرماد على متن المركبة الفضائية.

ومن المقرر أن يتم تعبئة رماد المتوفين في كبسولات تخزين معدنية وتوضع على أحد أقمار ”فالكون هيفي“ قبل إطلاقه مساء الإثنين المقبل.

وستحمل كل كبسولة معدنية رسالة عاطفية محفورة على جانبها مثل شاهد القبر، بما في ذلك ”انطلق إلى النجوم“ و“حلق في الفضاء إلى الأبد“.

وتم إنشاء ”سيليستيس دي إن إيه“ منذ عام 1994، وقد ساعدت في وضع الرفات البشرية في 15 مركبة فضائية مختلفة، للعديد من الأفراد بما في ذلك نجم سلسلة ستار تريك ”جيمس دوهان“، والذي توفي في عام 2005 وأرسلت الشركة بعض رفاته للفضاء في عام 2008.