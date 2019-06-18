سكان جزيرة يطالبون بإلغاء الزمن من حياتهم.. لهذا السبب

دشن سكان جزيرة نائية في النرويج، حملة يطالبون فيها بالتخلص من مفهوم الوقت التقليدي المتبع في كافة أنحاء العالم، واعتبار جزيرتهم ”منطقة تخلو من الزمن“.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الثلاثاء، فإن سكان جزيرة سوماروي البالغ عددهم 300 نسمة، قرروا خوض الحملة؛ لأن الشمس تشرق على جزيرتهم طوال الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/تموز من كل عام، كما وتغرب طوال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يناير/كانون الثاني من كل عام.

وقال كجيل أوف هفيدينغ قائد الحملة، إن ”الهدف من أن تصبح الجزيرة بدون وقت، هو تحرير سكانها ومتاجرها من ساعات العمل التقليدية، والسماح لهم أن يعيشوا حياتهم كما يريدون ووقتما يشاؤون“.

وبين هفيدينغ أن ”العريضة قدمت إلى النائب المحلي في مقاطعة الجزيرة، كما حصلت على دعم من مدينتي فينمارك ونوردلاند بالنرويج“.

يذكر أن جزيرة سوماروي تقع في أقصى شمال النرويج، على الدائرة القطبية الشمالية.