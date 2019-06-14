تغريدة لترامب عن لقائه مع ”أمير الحيتان“ تثير سخرية واسعة

تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أخطأ في كتابة ”ويلز“، وكتب بدلًا منها ”الحيتان“.

وكتب ترامب ”Whales“ بدلًا من ”Wales“ عند الإشارة إلى لقب الأمير تشارلز في تغريدته على موقع التدوين العالمي ”تويتر“.

وغرد ترامب قائلًا: ”ألتقي وأتحدث مع الحكومات الأجنبية كل يوم، لقد قابلت للتو ملكة إنجلترا، وأمير ويلز، ورئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء إيرلندا، ورئيس فرنسا ورئيس بولندا.. تحدثنا عن كل شيء“.

وأثار الخطأ الإملائي لترامب، سخرية واسعة على الإنترنت، وكتب أحد النشطاء على تويتر: ”من التالي؟ ملكة النحل؟ رئيس وزراء الفيلة؟ كينغ كونغ؟“.

وأشار آخرون إلى أن ملكة إنجلترا ليست اللقب الصحيح للملكة إليزابيث الثانية، التي هي في الواقع ملكة المملكة المتحدة، ورغم أن ترامب كتب ”U.K.“ بين قوسين.

وكتب أحدهم: ”سنذهب مباشرة لاجتماع ترامب بأمير الحيتان“.

وحذف ترامب في وقت لاحق التغريدة واستبدلها بالحروف الصحيحة لكلمة ”ويلز“.