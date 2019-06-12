اسكتلندية تدخل ”غينيس“ بالدوران حول العالم على دراجتها (فيديو)

استطاعت دراجة اسكتلندية دخول في موسوعة ”غينيس“ العالمية للأرقام القياسية، بعد تمكنها من الدوران حول العالم بدراجتها في 124 يومًا و 11 ساعة فقط، وفق ما ذكرت وكالة ”يونايتد برس انترناشونال“ الأمريكية.

وحسب الوكالة، أعلنت موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية، تحطيم جيني جراهام الرقم القياسي الخاص بأسرع رحلة حول العالم بالدراجة في فئة الإناث، حيث أنهت جولتها عبر أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية على دراجتها خلال 124 يومًا و11 ساعة فقط.

وبدأت جراهام رحلتها من بوابة ”براندنبورغ“ في برلين، وركبت دراجتها إلى أقصى الصين، قبل أن تستقل طائرة إلى مدينة بيرث الأسترالية، ثم قادت دراجتها عبر أستراليا ونيوزيلندا قبل السفر إلى ألاسكا، وعبور الولاية الأمريكية وكندا على متن الدراجة وصولًا إلى مدينة هاليفاكس الكندية.

وأفادت جراهام عن رحلتها لمسؤولي غينيس، بقولها: ”لم أرد الاستسلام يومًا، وبمجرد البداية علمت أنني سأكمل الرحلة، وأنها واجهت طقسًا قاسيًا خلال رحلتها“، مبينة: ”اعتقدت أنني لن أتأثر لأنني من اسكتلندا ومعتادة على الطقس السيئ، لكن النوم في أماكن مفتوحة كل ليلة بالبرد والرطوبة أرهقني كثيرًا، كما واجهت بعض الأعاصير وأنا أعبر كندا“.