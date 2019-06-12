ما الهدية التي قدمها طلاب ”متشددون“ في إيران لرئيس الوزراء الياباني؟ (صورة)

قدمت جمعية الاتحاد الإسلامي للطلاب الجامعيين في إيران (المتشددين)، هدية لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الذي وصل إلى طهران، اليوم الأربعاء، في أول زيارة من نوعها منذ 4 عقود.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، أن جمعية الاتحاد الإسلامي للطلاب الجامعيين في إيران قدمت، الأربعاء، هدية للسفارة اليابانية في طهران بغرض تسليمها إلى رئيس الوزراء، شينزو آبي.

وأضافت أن الهدية هي صورة لحادثة هيروشيما الذرية، وقد كُتب عليها عبارة:“السيد رئيس الوزراء آبي، هل تثق بمجرمي الحرب؟“، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي قصفت مدينة هيروشيما بهجوم نووي في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945.

وفي وقت سابق، نظم هؤلاء الطلاب الجامعيون تظاهرة قرب مطار مهر آباد الدولي، بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء اليابان، مطالبين إياه بعدم طرح موضوع الوساطة بين طهران وواشنطن.

فيما رفع بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها:“أنت تمثل اليابان أو سفير أمريكا“، في إشارة إلى شينزو آبي الذي أعلن قُبيل توجهه إلى طهران، العمل على تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة.